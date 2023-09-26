СМИ: рождаемость на Украине может побить мировой антирекорд
Рождаемость на Украине может побить мировой антирекорд, сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, этот показатель был в бывшей советской республике самым низким в Европе еще до начала специальной военной операции в 2022 году. В настоящее время украинские демографы считают, что рождаемость может упасть до самого низкого уровня в мире.
За первое полугодие на Украине родилось на 28 процентов меньше детей, чем за тот же период 2021 года. Чтобы сохранить нынешнюю численность населения, украинкам нужно рожать минимум по двое детей.
Данные о численности населения Украины держат в секрете, заявил Nihon Keizai бывший главный аналитик министерства иностранных дел Японии Масару Сато, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru