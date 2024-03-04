СМИ: Россия успешно уничтожает украинские позиции авиабомбами ФАБ-500

По его словам, кратер от бомбы может быть несколько метров глубиной. После удара ФАБ-500 по позиции противника от нее ничего не остается. Как считает Репке, залогом успеха российских военных является их господство в воздухе совместно с различными типами наземного вооружения.

Ранее украинские солдаты заявили, что падение боеприпаса с 500 килограммами взрывчатки «звучит так, как будто открылись врата ада», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

