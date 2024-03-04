СМИ: Россия успешно уничтожает украинские позиции авиабомбами ФАБ-500
Войска России эффективно уничтожают позиции Вооруженных сил Украины фугасными авиационными бомбами ФАБ-500, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для газеты Bild.
По его словам, кратер от бомбы может быть несколько метров глубиной. После удара ФАБ-500 по позиции противника от нее ничего не остается. Как считает Репке, залогом успеха российских военных является их господство в воздухе совместно с различными типами наземного вооружения.
Ранее украинские солдаты заявили, что падение боеприпаса с 500 килограммами взрывчатки «звучит так, как будто открылись врата ада», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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