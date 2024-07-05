СМИ: Россия быстро уничтожит F-16 после их передачи Киеву
F-16, которые Запад передаст Украине, будут очень быстро уничтожены авиацией России, сообщает Daily Telegraph.
Как заявил американский журналист и военный эксперт Дэвид Экс, «истребители будут точно так же уязвимы на своих базах». Он напомнил, что украинская армия уже потеряла пять Су-27 и два МиГ-29 в результате ударов ракетных комплексов «Искандер-М» по аэродромам Миргород и Долгинцево. При этом имеющиеся в распоряжении Украины комплексы ПВО не позволяют одновременно защищать крупные города, войска в прифронтовой зоне и военные аэродромы.
В перспективе ситуация может измениться благодаря передаваемым Киеву зенитно-ракетным комплексам Patriot, однако их будет недостаточно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot против российских авиабомб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru