Как заявил американский журналист и военный эксперт Дэвид Экс, «истребители будут точно так же уязвимы на своих базах». Он напомнил, что украинская армия уже потеряла пять Су-27 и два МиГ-29 в результате ударов ракетных комплексов «Искандер-М» по аэродромам Миргород и Долгинцево. При этом имеющиеся в распоряжении Украины комплексы ПВО не позволяют одновременно защищать крупные города, войска в прифронтовой зоне и военные аэродромы.

В перспективе ситуация может измениться благодаря передаваемым Киеву зенитно-ракетным комплексам Patriot, однако их будет недостаточно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot против российских авиабомб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

