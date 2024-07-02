Более дюжины украинских летчиков обучаются пилотированию F-16 в США и Дании

Представитель Пентагона сообщил, что несколько украинских пилотов успешно завершили обучение в США и направились в Европу для продолжения своей подготовки.

В мае первая группа пилотов ВСУ закончила обучение управлению истребителями F-16 на военной базе в Аризоне. Обучение пилотов проходило на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне, передает «Радиоточка НСН».