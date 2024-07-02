Более дюжины украинских летчиков обучаются пилотированию F-16 в США и Дании
Более двенадцати украинских граждан проходят обучение по пилотированию истребителей F-16. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РИА Новости.
По его словам, обучение происходит на территории США и Дании. Райдер подчеркнул, что в деле обучения украинских пилотов «предстоит еще много работы».
Представитель Пентагона сообщил, что несколько украинских пилотов успешно завершили обучение в США и направились в Европу для продолжения своей подготовки.
В мае первая группа пилотов ВСУ закончила обучение управлению истребителями F-16 на военной базе в Аризоне. Обучение пилотов проходило на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне, передает «Радиоточка НСН».
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