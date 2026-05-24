Столкновения протестующих с полицией произошли в Белграде

После этого стычки произошли на перекрестке рядом со зданием юридического факультета Белградского университета. Участники акции бросали в правоохранителей камни и бутылки. Протестующие попытались возвести баррикады из перевернутых мусорных контейнеров, однако полицейские в спецснаряжении вытеснили их в сторону здания юридического факультета Белградского университета. В ходе столкновений полиция использовала слезоточивый газ.

Вечером 23 мая на площади Славия в Белграде прошел антиправительственный митинг. Участники мероприятия изначально заявляли, что цель акции - почтить память 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года.

В последний раз массовые беспорядки произошли в Белграде в июне 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

