СМИ: российские войска добились успеха на поле боя благодаря ряду изменений
Военные России улучшили дисциплину, координацию и поддержку с воздуха, сообщает The new York Times со ссылкой на украинских солдат, иностранных наемников и западных официальных лиц, а также обзор документов и видеозаписей.
По данным издания, в последние месяцы успехи России, особенно в Артемовске, частично были достигнуты благодаря ряду изменений. Бронетанковые колонны теперь не врываются в районы, где их можно быстро повредить или уничтожить. Российская армия все чаще использует беспилотники. Бойцы продемонстрировали способность опережать противника, благодаря сочетанию улучшенной тактики и наличию достаточных резервов.
Как отмечается в статье, контрнаступление украинских Вооруженных сил, которое опиралось на усовершенствованные коммуникационные технологии и вооружение Запада, натолкнулось на серьезное сопротивление.
Ранее политолог Маркелов назвал причины неудачного наступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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