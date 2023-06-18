По данным издания, в последние месяцы успехи России, особенно в Артемовске, частично были достигнуты благодаря ряду изменений. Бронетанковые колонны теперь не врываются в районы, где их можно быстро повредить или уничтожить. Российская армия все чаще использует беспилотники. Бойцы продемонстрировали способность опережать противника, благодаря сочетанию улучшенной тактики и наличию достаточных резервов.

Как отмечается в статье, контрнаступление украинских Вооруженных сил, которое опиралось на усовершенствованные коммуникационные технологии и вооружение Запада, натолкнулось на серьезное сопротивление.

Ранее политолог Маркелов назвал причины неудачного наступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

