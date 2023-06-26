СМИ: российские военные вытесняют ВСУ с позиций дальше Артемовска
26 июня 202306:21
Военные России вытесняют украинские войска с позиций дальше Артемовска, сообщает РИА Новости.
Разведчики заметили передвижение пехоты Украины и ведут корректировку огня танковых экипажей. Отмечается, что после поражения танкистами украинского блиндажа Вооруженные силы Украины бегут с позиций. Одновременно по украинским солдатам ведется прицельный огонь.
Как стало известно ранее, российские военные заняли новые позиции в районах Кременной и Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru