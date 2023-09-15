СМИ: российские военные сбили разведывательный дрон в Харьковской области

На купянском направлении в Харьковской области уничтожен разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал в беседе с РИА Новости боец российской разведгруппы «Ночные охотники».

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«Сбили нашим дроном беспилотник противника», - сказал военный.

Минобороны ранее сообщило об уничтожении склада боеприпасов 103-й бригады ВСУ. Также поражена живая сила и техника противника в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Истребительная авиация ВКС России в четверг сбила украинский вертолет Ми-8 около Красного Лимана в ДНР, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиХарьков

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