FPV-дрон «Упырь» начали применять в ходе спецоперации на донецком направлении

Отмечается, что технику собирают за счёт средств, которые собирают граждане России, а при наличии помещения для размещения цехов можно рассмотреть увеличения выпуска до тысячи дронов в месяц.

Собеседник агентства указал, что ранее «Упырей» поставляли подразделениям от Грайворона до Херсона, а теперь его используют также и на донецком направлении СВО.

«Теперь наши дроны применяются и на донецком направлении... По той информации, которую мы получаем от подразделений... использование FPV-дронов заставляют противника отводить военную технику на более далекие позиции», - заключил он.

Ранее российские военные сбили на Украине чешский дрон стоимостью 550 тысяч евро, который был передан военным специалистам для изучения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

