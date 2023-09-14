FPV-дрон «Упырь» начали применять в ходе спецоперации на донецком направлении
Представитель предприятия, выпускающего FPV-дроны «Упырь» (first-person view, «вид от первого лица»), заявил о росте объёмов производства до 300-400 машин в месяц, сообщает ТАСС.
Отмечается, что технику собирают за счёт средств, которые собирают граждане России, а при наличии помещения для размещения цехов можно рассмотреть увеличения выпуска до тысячи дронов в месяц.
Собеседник агентства указал, что ранее «Упырей» поставляли подразделениям от Грайворона до Херсона, а теперь его используют также и на донецком направлении СВО.
«Теперь наши дроны применяются и на донецком направлении... По той информации, которую мы получаем от подразделений... использование FPV-дронов заставляют противника отводить военную технику на более далекие позиции», - заключил он.
Ранее российские военные сбили на Украине чешский дрон стоимостью 550 тысяч евро, который был передан военным специалистам для изучения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru