На Украине сообщили о первых двух потерянных населенных пунктах
Украина потеряла первые населенные пункты — села Меловое и Городище в Луганской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на украинское МЧС.
По данным ведомства, села захватили войска Луганской народной республики (ЛНР).
В четверг Россия начала военную операцию на Украине, призванную защитить мирное население Донбасса. Минобороны РФ выводит из строя украинскую военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию, пишет Ura.ru. Сообщалось, что российский десант высадился в Днепре, Одессе, Мариуполе. На Украине введено военное положение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,8 млн+138 тыс. / сут.
Умерли
348 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
12,8 млн+179 тыс. / сут.
- СМИ: Российские военные подошли к Харькову
- Центробанк начал интервенции на валютном рынке
- В московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов
- ЛНР взяла под контроль Счастье
- На Украине сообщили о первых двух потерянных населенных пунктах
- Минобороны: Украинские пограничники не оказывают сопротивления российским военным
- Погранслужба Украины: Россия атакует украинские города «при поддержке Белоруссии»
- Военные России и Украины поспорили о сбитых в Донбассе самолетах
- Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России
- Советник главы украинского МВД заявил об атаках на военные штабы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru