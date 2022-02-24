На Украине сообщили о первых двух потерянных населенных пунктах

По данным ведомства, села захватили войска Луганской народной республики (ЛНР).

В четверг Россия начала военную операцию на Украине, призванную защитить мирное население Донбасса. Минобороны РФ выводит из строя украинскую военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию, пишет Ura.ru. Сообщалось, что российский десант высадился в Днепре, Одессе, Мариуполе. На Украине введено военное положение.

