На Украине сообщили о первых двух потерянных населенных пунктах

Украина потеряла первые населенные пункты — села Меловое и Городище в Луганской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на украинское МЧС.

Войска ЛНР начали штурм города Счастье

По данным ведомства, села захватили войска Луганской народной республики (ЛНР).

В четверг Россия начала военную операцию на Украине, призванную защитить мирное население Донбасса. Минобороны РФ выводит из строя украинскую военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию, пишет Ura.ru. Сообщалось, что российский десант высадился в Днепре, Одессе, Мариуполе. На Украине введено военное положение.

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Фото: facebook.com/UkrainianLandForces
ТЕГИ:ЛНРДонбассУкраина
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