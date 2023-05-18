СМИ: российские силы взяли укрепрайон «Домино» в Артемовске
Российские силы полностью заняли укрепленный район «Домино» в Артемовске (Бахмут), сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По данным военкора Александра Симонова, российские штурмовики ведут бои в частном секторе на улице Чайковского. Также сообщается о наступлении на позиции украинской армии в районе «Самолет».
В освобожденных районах работают саперы.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что 18 мая бойцы продвинулись в Артемовске на 400 метров. Он уточнил, что под контролем ВСУ осталось менее одного квадратного километра территории города, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru