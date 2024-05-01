Подполье: ВС России ударили по штабу ВСУ в Одессе

«Одесса, ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении Куликово Поле, где находится штаб», — сообщил собеседник агентства.

По информации подполья, в направлении атаки поехало много машин скорой помощи. Территорию вокруг площади Куликово Поле оцепили военные и Служба безопасности Украины.

Ранее Сергей Лебедев сообщил, что в результате удара ВС России по Николаеву были ликвидированы четырнадцать иностранных наемников, напоминает Ura.ru.

