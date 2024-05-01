Подполье: ВС России ударили по штабу ВСУ в Одессе
Российские военные ударили по штабу командования ВСУ «Юг» в районе площади Куликово Поле в Одессе. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
«Одесса, ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении Куликово Поле, где находится штаб», — сообщил собеседник агентства.
По информации подполья, в направлении атаки поехало много машин скорой помощи. Территорию вокруг площади Куликово Поле оцепили военные и Служба безопасности Украины.
Ранее Сергей Лебедев сообщил, что в результате удара ВС России по Николаеву были ликвидированы четырнадцать иностранных наемников, напоминает Ura.ru.
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