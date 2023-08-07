Путин поручил «Ростеху» увеличить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет»
Президент РФ Владимир Путин заявил об эффективности беспилотников «Куб» и «Ланцет», сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым он указал, что дроны обладают мощным ударом и способны поражать любую технику, в том числе иностранного производства, подрывая боекомплекты.
«Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить ещё», — указал глава государства.
Чемезов пообещал, что госкорпорация будет работать над выполнением этой задачи.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что дрон-камикадзе «Ланцет» провел успешную атаку на американский зенитно-ракетный комплекс Avenger, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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