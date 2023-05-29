СМИ: «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на сватовском направлении

Объект был уничтожен одним термобарическим снарядом. Военные выехали на позицию и после выстрела сразу откатились назад.

«Цель была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом», — рассказал командир.

По словам военного, сейчас по одной цели расходуется в среднем один-два термобарических снаряда, отмечает телеканал «360». Этому поспособствовали боевой опыт, улучшение точности и эффективности расчетов.

Ранее российская армия поразила командный пункт украинской армии под Марьинкой, напоминает RT.

