СМИ: «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на сватовском направлении
Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек» Западного военного округа уничтожил опорный пункт ВСУ с личным составом противника на Сватовском направлении в Донбассе. Об этом сообщил командир расчета с позывным «Урал», передает РИА Новости.
Объект был уничтожен одним термобарическим снарядом. Военные выехали на позицию и после выстрела сразу откатились назад.
«Цель была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом», — рассказал командир.
По словам военного, сейчас по одной цели расходуется в среднем один-два термобарических снаряда, отмечает телеканал «360». Этому поспособствовали боевой опыт, улучшение точности и эффективности расчетов.
Ранее российская армия поразила командный пункт украинской армии под Марьинкой, напоминает RT.
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