СМИ: российская армия уничтожила израильского наемника в зоне СВО
1 апреля 202314:44
Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении израильского наемника на Украине.
«Родеон Вейнер - израильский наёмник, воевавший в составе 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожен Русской Армией в зоне СВО», - написал Котенок.
Накануне СМИ сообщали, что воевавшая на стороне Украины группа иностранных наёмников из состава французского иностранного легиона была уничтожена на кременском участке фронта в Донбассе
Ранее «Радиоточка НСН» писала о гибели японского наемника на Украине.
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1 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru