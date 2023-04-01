СМИ: российская армия уничтожила израильского наемника в зоне СВО

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении израильского наемника на Украине.

Под Артемовском убили воевавшего за ВСУ французского наемника

«Родеон Вейнер - израильский наёмник, воевавший в составе 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожен Русской Армией в зоне СВО», - написал Котенок.

Накануне СМИ сообщали, что воевавшая на стороне Украины группа иностранных наёмников из состава французского иностранного легиона была уничтожена на кременском участке фронта в Донбассе

Ранее «Радиоточка НСН» писала о гибели японского наемника на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:УкраинаВСУСпецоперацияНаемники

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