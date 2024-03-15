СМИ: РФ получила данные о попытках прорыва границы за две недели

Российская разведка получила информацию о возможных попытках прорыва границы формированиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) за две недели, сообщил телеканал «Россия-1».

«Это безумие!»: Военкоры ищут смысл в попытках ВСУ прорвать российскую границу

По данным телеканала, информацию о подготовке прорыва границы в Курской и Белгородской областях передали президенту Владимиру Путину. Глава государства поручил заменить солдат срочной службы на контрактников.

В результате подразделения ВСУ при попытках прорыва границы попали в огневой мешок, отметил телеканал.

Российские войска с 12 по 15 марта отразили все попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области, заявило Минобороны. Ведомство уточнило, что противник потерял 550 военных, 18 танков и 23 бронемашины, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаВооруженные Силы РФРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры