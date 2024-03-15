СМИ: РФ получила данные о попытках прорыва границы за две недели
Российская разведка получила информацию о возможных попытках прорыва границы формированиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) за две недели, сообщил телеканал «Россия-1».
По данным телеканала, информацию о подготовке прорыва границы в Курской и Белгородской областях передали президенту Владимиру Путину. Глава государства поручил заменить солдат срочной службы на контрактников.
В результате подразделения ВСУ при попытках прорыва границы попали в огневой мешок, отметил телеканал.
Российские войска с 12 по 15 марта отразили все попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области, заявило Минобороны. Ведомство уточнило, что противник потерял 550 военных, 18 танков и 23 бронемашины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине отказались от блокировки Telegram
- Врач посоветовала отказаться от привычки отсыпаться по выходным
- В США заявили о слежке за российскими ядерными силами
- Убийцу разработчика вакцины «Спутник V» приговорили к 14 годам колонии
- При обстреле белгородского села Заречье-1 пострадал мужчина
- СМИ: РФ получила данные о попытках прорыва границы за две недели
- В курском поселке Теткино в результате обстрела ВСУ загорелся дом
- Греция анонсировала отправку Украине крупной партии боеприпасов
- Народную артистку РФ Наталью Селезневу госпитализировали с воспалением легких
- Байден снова оскорбил Путина в публичном выступлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru