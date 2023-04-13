Пригожин заявил о непричастности бойцов ЧВК «Вагнер» к убийству солдата ВСУ
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не причастны к якобы убийству украинского военного, снятого на видео. Слова предпринимателя приводит его пресс-служба.
На видео, появившемся в Сети, некий мужчина в камуфляжной форме наносит увечья ножом другому неизвестному человеку в военной форме. В результате инцидента пострадавший скончался. Пригожин отметил, что на видео «не идентифицируются ни ЧВК «Вагнер», ни место Бахмут».
Накануне стало известно, что Генпрокуратура России проверит появившееся в интернете видео якобы убийства украинского военного.
Ранее с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ к Генпрокуратуре обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru