Пригожин заявил о непричастности бойцов ЧВК «Вагнер» к убийству солдата ВСУ

На видео, появившемся в Сети, некий мужчина в камуфляжной форме наносит увечья ножом другому неизвестному человеку в военной форме. В результате инцидента пострадавший скончался. Пригожин отметил, что на видео «не идентифицируются ни ЧВК «Вагнер», ни место Бахмут».

Накануне стало известно, что Генпрокуратура России проверит появившееся в интернете видео якобы убийства украинского военного.

Ранее с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ к Генпрокуратуре обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает «Радиоточка НСН».

