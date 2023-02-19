СМИ раскрыло подробности об обстановке в бункере Зеленского

Журналист британского издания The Times побывал в Киеве и выяснил подробности у источников, посвященных в работу и установленные порядки президентского бункера. Также в материале говорится о деятельности офиса украинского лидера Владимира Зеленского на улице Банковой в столице страны.

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«Контрольно-пропускные пункты с вооружённой охраной стоят на каждой улице, окружающей комплекс (офиса Зеленского — прим. НСН)», — цитирует публикацию РИА Новости.

Уточняется, что доступ в офис украинского президента имеют только те, кто подписал документы о неразглашении государственной тайны.

Британский журналист сообщает, что в офисе Зеленского отсутствует свет и занавешены окна, отмечает RT.

Отмечается, что после начала специальной военной операции ключевые персоны украинской власти жили в подземных бункерах и узнавали о ходе СВО с помощью своих айфонов.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаОфисыВладимир Зеленский
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