СМИ раскрыло подробности об обстановке в бункере Зеленского

«Контрольно-пропускные пункты с вооружённой охраной стоят на каждой улице, окружающей комплекс (офиса Зеленского — прим. НСН)», — цитирует публикацию РИА Новости.

Уточняется, что доступ в офис украинского президента имеют только те, кто подписал документы о неразглашении государственной тайны.

Британский журналист сообщает, что в офисе Зеленского отсутствует свет и занавешены окна, отмечает RT.

Отмечается, что после начала специальной военной операции ключевые персоны украинской власти жили в подземных бункерах и узнавали о ходе СВО с помощью своих айфонов.



