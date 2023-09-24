СМИ: раненный украинский сержант дезертировал после отказа в лечении

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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