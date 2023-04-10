СМИ: Киев пересмотрел военные планы после утечки данных о состоянии ВСУ
Украина пересмотрела свои военные планы из-за утечки в Сеть секретных документов с информацией о вооруженных силах страны. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
На минувшей неделе стало известно, что в соцсети попали данные, касающиеся состояния украинских войск, планов США и НАТО по их укреплению, а также поставок оружия Киеву. Утечку расследует Пентагон. На Украине назвали попавшие в Сеть данные недостоверными, отмечает Ura.ru. Кроме того, в Белом доме допустили, что документы являются подделкой.
«Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки», — указывает CNN.
В чем заключаются изменения намерений Киева, не уточняется, пишет «Свободная пресса».
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