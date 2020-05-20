СМИ: Против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбужден уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением». Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники в офисе генпрокурора.

Отмечается, что расследование началось после обнародования депутатом Верховной рады Андреем Деркачем аудиозаписей, на которых звучат голоса, похожие на голоса экс-президента Украины, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри, отмечает РИА ФАН. На одной из них слышно, как Байден предложил Порошенко 1 млрд долларов за отставку генерального прокурора Виктора Шокина и сохранение схем работы компании Burisma, которую связывают с его сыном Хантером Байденом, пишет Life.ru.

Как напоминают Известия, в отношении Петра Порошенко возбуждено не менее 10 уголовных дел. Экс-президенту, в частности, предъявлены обвинения в легализации преступных доходов, незаконном назначении правительства, а также попытке узурпации судебной власти, При этом допросы бывший украинский лидер регулярно игнорирует.