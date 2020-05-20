СМИ: Против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене
В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбужден уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением». Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники в офисе генпрокурора.
Отмечается, что расследование началось после обнародования депутатом Верховной рады Андреем Деркачем аудиозаписей, на которых звучат голоса, похожие на голоса экс-президента Украины, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри, отмечает РИА ФАН. На одной из них слышно, как Байден предложил Порошенко 1 млрд долларов за отставку генерального прокурора Виктора Шокина и сохранение схем работы компании Burisma, которую связывают с его сыном Хантером Байденом, пишет Life.ru.
Как напоминают Известия, в отношении Петра Порошенко возбуждено не менее 10 уголовных дел. Экс-президенту, в частности, предъявлены обвинения в легализации преступных доходов, незаконном назначении правительства, а также попытке узурпации судебной власти, При этом допросы бывший украинский лидер регулярно игнорирует.
Ранее НСН писала, что СМИ узнали, в какой стране Порошенко прячется от допросов. Экс-президент Украины 8 марта вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте. Об этом рассказали порталу «Страна» источники в партии «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко»). Собеседники не смогли уточнить, остался ли Порошенко в Испании, но на родину он точно не вернулся.
13 марта Порошенко был вызвал на очередной допрос в Государственное бюро расследований. Однако его адвокат сообщил, что бывший глава государства явиться на него не сможет, так как находится за границей.
Если экс-президента Украины действительно хотели бы арестовать, то сделали бы это раньше, заявил в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
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