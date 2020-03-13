Допрос «сбежавшего» Порошенко связали с борьбой за пост генпрокурора

Лишившийся неприкосновенности бывший президент Украины 13 марта должен прийти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Однако адвокаты политика сообщили следователям, что Порошенко явиться не сможет, поскольку находится за границей, сообщает РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал «Политика Страны». По неподтверждённой информации, на сегодняшнем допросе Порошенко должны были вручить подозрение.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН предположил, что между политиком и представителями власти есть некая договорённость: в противном случае, если бы Киев действительно хотел арестовать экс-президента Незалежной, то уже бы это сделал. К слову, Порошенко – фигурант 16 уголовных дел, в том числе по статьям о госизмене, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Ему удалось пропустить уже три десятка допросов.

«Для Порошенко все эти вызовы на допрос выгодны с точки зрения пиара, но невыгодны с точки зрения предъявления обвинений. Действительно, ведутся разговоры, что хотели ему вручить подозрение. Подозрение – это ещё не арест. Возможно, он посчитал, что для него это не интересно. Была информация пару дней назад, что он вылетел за границу. Даже была фотография, на которой видно, как он садится в самолёт. Насколько это достоверно, сложно сказать, бывает и фейковая информация. Но, возможно, Порошенко действительно сейчас за пределами Украины.

Если бы хотели арестовать, то сделали бы это раньше. Это наводит на мысль, что, скорее всего, есть устная договорённость с представителями власти, что его трогать не надо. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. С формальной точки зрения, если Порошенко не явится, то детективы будут обязаны объявить его в розыск. Посмотрим, объявят в розыск или нет, и чем этот розыск закончится. Даже если он действительно за границей, его могут арестовать и доставить по линии Интерпола», - сказал Охрименко.

По мнению эксперта, интерес к Порошенко может объясняться борьбой за должность генпрокурора Украины. Главу ведомства Руслана Рябошапку, который, как говорят, «прикрывал» Порошенко, отправили в отставку 5 марта.

«Почему генпрокурора Рябошапку отправили в отставку? Говорят, потому, что он не проявлял активность в желании арестовать или задержать Порошенко. Теперь у нас исполняющий обязанности. Не исключено, что он может стать генеральным прокурором. Не исключена ситуация, что сейчас проявляется некоторая активность, чтобы показать, что да, «мы можем». Кроме того, руководитель Государственного бюро расследований (Ирина Венедиктова – прим. НСН) – кандидат на пост генпрокурора. Не исключена ситуация, что она пытается показать, что она может выполнять указания», - объяснил Охрименко.

По информации СМИ, ГБР планировала допросить Порошенко в качестве свидетеля. По какому именно делу, не уточнялось.

