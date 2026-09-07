Кандидат в премьеры Франции призвал пересмотреть помощь Украине со стороны Европы
Парижу следует пересмотреть безусловную поддержку Киева более прагматичными, основанными на взаимной выгоде отношениями с этой страной, сообщил Bloomberg TV глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.
Он является одним из претендентов на пост премьер-министра Франции. Политик указал, что страна «тонет» в долгах и дефиците бюджета. «И безответственно брать на себя обязательства по расходам и обещать финансовую поддержку какой-либо стране, не имея никаких гарантий [отдачи]», — сказал Барделла.
Кандидат похвалил США за то, что они требуют от Украины ответных шагов за оказанную поддержку. В качестве примера он привел предоставление доступа к редкоземельным металлам как гарантию по кредитам. При этом Париж не бросит Украину, если кандидат от «Национального объединения» Мари Ле Пен на предстоящих президентских выборах одержит победу, отметил Барделла.
Ранее в NATO испугались выхода Франции из блока при новом президенте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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