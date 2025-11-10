СМИ: Прокуратура Словакии не нашла нарушений при передаче Украине МиГ-29

Прокуратура Словакии прекратила расследование законности передачи Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетных комплексов КУБ, не выявив признаков преступления в действиях прежнего правительства. Об этом сообщило издание Aktuality.

Следствие не установило, что поставка военной техники нанесла ущерб Словакии или что бывшие члены кабинета министров превысили свои полномочия. В связи с этим специальная группа Darca, созданная министром внутренних дел Матушем Шутай-Эштоком для проверки этих решений, прекратила расследование.

Экс-министр обороны Словакии даст показания по передаче Украине МиГ-29

Ранее нынешний госсекретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер называл передачу Украине МиГ-29 и систем ПВО «саботажем» со стороны предыдущего руководства и призывал привлечь экс-министра обороны Ярослава Надя к ответственности.

В 2022-2023 годах Братислава передала Киеву систему С-300, 13 истребителей МиГ-29 и часть комплекса ПВО КУБ. После прихода к власти Роберта Фицо осенью 2023 года Словакия прекратила поставки вооружений из государственных запасов. Новый премьер неоднократно критиковал прежнее правительство, утверждая, что передача МиГ-29 была осуществлена с нарушением конституции и ослабила национальную систему противовоздушной обороны, передает «Радиоточка НСН».

