СМИ: Прокуратура Словакии не нашла нарушений при передаче Украине МиГ-29

Прокуратура Словакии прекратила расследование законности передачи Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетных комплексов КУБ, не выявив признаков преступления в действиях прежнего правительства. Об этом сообщило издание Aktuality.

Следствие не установило, что поставка военной техники нанесла ущерб Словакии или что бывшие члены кабинета министров превысили свои полномочия. В связи с этим специальная группа Darca, созданная министром внутренних дел Матушем Шутай-Эштоком для проверки этих решений, прекратила расследование.