СМИ: Производящий дроны авиазавод в Киеве попал под ракетный удар
Серия ракетных ударов была нанесена по объектам в Киеве ночью 24 ноября, в частности, попадания зафиксировали на авиазаводе в районе аэропорта «Жуляны». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.
Удары пришлись по «Заводу 410» гражданской авиации, пишет «Свободная пресса». Организация входит в список предприятий стратегического значения, отмечает Ura.ru.
«По свидетельству наших агентов, там производили беспилотные летательные аппараты для нужд ВСУ», — указал Лебедев.
Подпольщик предоставил видео с подтверждением атаки. В ролике слышны звуки работы украинских средств ПВО, видны яркие вспышки, а затем раздаются звуки взрывов. По словам Лебедева, «прилет был хороший и качественный».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru