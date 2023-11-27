СМИ: Производящий дроны авиазавод в Киеве попал под ракетный удар

Серия ракетных ударов была нанесена по объектам в Киеве ночью 24 ноября, в частности, попадания зафиксировали на авиазаводе в районе аэропорта «Жуляны». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

В Киеве прогремела серия взрывов

Удары пришлись по «Заводу 410» гражданской авиации, пишет «Свободная пресса». Организация входит в список предприятий стратегического значения, отмечает Ura.ru.

«По свидетельству наших агентов, там производили беспилотные летательные аппараты для нужд ВСУ», — указал Лебедев.

Подпольщик предоставил видео с подтверждением атаки. В ролике слышны звуки работы украинских средств ПВО, видны яркие вспышки, а затем раздаются звуки взрывов. По словам Лебедева, «прилет был хороший и качественный».

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Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:КиевЗаводРакетный УдарУкраина

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