СМИ: пресс-службу Минобороны Украины возглавит писатель-фантаст

Руководителем пресс-службы Министерства обороны Украины станет писатель-фантаст Илларион Павлюк, утверждает местное издание Еspreso.tv.

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По информации СМИ, Павлюк является автором книг в стиле научная фантастика и фантастический триллер.

Сообщается, что писатель принимал участие в боях в Донбассе в 2015 году. Он входил в состав добровольческого подразделения «Гарпун».

Верховная рада Украины 6 сентября назначила Рустема Умерова новым министром обороны. На этом посту он сменил Алексея Резникова, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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