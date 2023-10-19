СМИ: пресс-службу Минобороны Украины возглавит писатель-фантаст

По информации СМИ, Павлюк является автором книг в стиле научная фантастика и фантастический триллер.

Сообщается, что писатель принимал участие в боях в Донбассе в 2015 году. Он входил в состав добровольческого подразделения «Гарпун».

Верховная рада Украины 6 сентября назначила Рустема Умерова новым министром обороны. На этом посту он сменил Алексея Резникова, напоминает «Радиоточка НСН».

