Пушилин рассказал о сильных разрушениях в Очеретино из-за боев

Поселок Очеретино в Донецкой Народной Республике значительно разрушен в ходе боевых действий. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

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Накануне Минобороны сообщило о взятии Очеретино под контроль подразделений группировки «Центр» Вооруженных сил РФ, напоминает Ura.ru.

По словам Пушилина, населенный пункт имеет «значительные повреждения». В поселке еще остаются гражданские лица, продолжается выявление мирных жителей.

«При необходимости они все будут иметь возможность эвакуироваться в пункты временного размещения для того, чтобы не подвергаться дополнительному риску, потому что противник продолжает еще обстрелы данного населенного пункта», —указал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что после удаления линии соприкосновения от Очеретина здесь начнут разминирование, оценку повреждений и разбор завалов. Далее будет приниматься решение о восстановлении поселка.

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ФОТО: РИА Новости
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