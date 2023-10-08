СМИ: «Правый сектор» убил 22 мирных жителя под Херсоном
Жители Снигиревки в занятой Киевом части Херсонской области сообщили об убийстве националистами «Правого сектора»* 22 человек, сообщает РИА Новости.
Люди поплатились своими жизнями за пророссийские взгляды. Они были расстреляны. Все погибшие – граждане Украины.
Убийства произошли 13 сентября. Среди тех, кто убивал своих сограждан, был боевик «Правого сектора"* Евгений Караван 1990 года рождения.
Как стало известно ранее, ряд украинских националистических подразделений действуют на краснолиманском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
* Запрещенная в России террористическая организация.
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