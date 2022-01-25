В ДНР допустили, что «Правый сектор» может сформировать заградотряды в Донбассе

«Не исключаем, что националистические батальоны могут быть использованы как в качестве заградотрядов, так и в качестве групп зачистки», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Кроме того, в Народной милиции ДНР рассказали, что украинские военные стягивают вооружение для формирования ударных групп у линии соприкосновения. В частности, в приграничные районы прибыли реактивные системы залпового огня, бронетанковые соединения, техника для уничтожения минных заграждений, пишет Газета.ру.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ)в Донбассе свидетельствуют о подготовке Киева к наступлению на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, отмечает РИА ФАН.

