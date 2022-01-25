В ДНР допустили, что «Правый сектор» может сформировать заградотряды в Донбассе
Боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация), прибывших в Донбасс, могут использовать для создания заградительных отрядов. Об этом заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
«Не исключаем, что националистические батальоны могут быть использованы как в качестве заградотрядов, так и в качестве групп зачистки», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Кроме того, в Народной милиции ДНР рассказали, что украинские военные стягивают вооружение для формирования ударных групп у линии соприкосновения. В частности, в приграничные районы прибыли реактивные системы залпового огня, бронетанковые соединения, техника для уничтожения минных заграждений, пишет Газета.ру.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ)в Донбассе свидетельствуют о подготовке Киева к наступлению на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, отмечает РИА ФАН.
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