Марочко сообщил об украинских националистах под Красным Лиманом

«В ходе анализа численного состава противника ... выявлен ряд националистических подразделений, которые входят в состав украинских бригад», — поделился эксперт.

По словам Марочко, зафиксировано присутствие в том числе запрещенных в РФ террористических организаций «Добровольческий украинский корпус Правый сектор», «Айдар», «Азов». Офицер ЛНР подчеркнул, что националистические формирования лучше оснащены и экипированы по сравнению с другими украинскими подразделениями.

Ранее Марочко сообщил, что командование ВСУ начало отправлять радикалов на сватовский и кременской участки фронта, чтобы удержать оборону, напоминает телеканал «360».

