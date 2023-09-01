Марочко сообщил об украинских националистах под Красным Лиманом
Ряд украинских националистических подразделений действуют на краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
«В ходе анализа численного состава противника ... выявлен ряд националистических подразделений, которые входят в состав украинских бригад», — поделился эксперт.
По словам Марочко, зафиксировано присутствие в том числе запрещенных в РФ террористических организаций «Добровольческий украинский корпус Правый сектор», «Айдар», «Азов». Офицер ЛНР подчеркнул, что националистические формирования лучше оснащены и экипированы по сравнению с другими украинскими подразделениями.
Ранее Марочко сообщил, что командование ВСУ начало отправлять радикалов на сватовский и кременской участки фронта, чтобы удержать оборону, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru