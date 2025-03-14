СМИ: Потеря Суджи стала пощечиной для Зеленского
Поражение Вооруженных сил Украины в Судже стало пощечиной для украинского президента Владимира Зеленского, который пытался вести переговоры с позиции силы, сообщает L'Antidiplomatico.
Издание пишет, что потеря Суджи является катастрофическим поражением политической и военной линии Зеленского, что может означать политический конец его самого, а также окружения президента.
В результате наступления на Курскую область Зеленский лишь растянул фронт и потерял наиболее элитные войска.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернули под контроль Суджу, Меловой и Подол в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru