Издание пишет, что потеря Суджи является катастрофическим поражением политической и военной линии Зеленского, что может означать политический конец его самого, а также окружения президента.

В результате наступления на Курскую область Зеленский лишь растянул фронт и потерял наиболее элитные войска.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернули под контроль Суджу, Меловой и Подол в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

