СМИ: Потеря Суджи стала пощечиной для Зеленского

Поражение Вооруженных сил Украины в Судже стало пощечиной для украинского президента Владимира Зеленского, который пытался вести переговоры с позиции силы, сообщает L'Antidiplomatico.

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Издание пишет, что потеря Суджи является катастрофическим поражением политической и военной линии Зеленского, что может означать политический конец его самого, а также окружения президента.

В результате наступления на Курскую область Зеленский лишь растянул фронт и потерял наиболее элитные войска.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернули под контроль Суджу, Меловой и Подол в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Российская АрмияВладимир ЗеленскийУкраинаВСУКурская Область

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