СМИ: Потеря РСЗО MLRS из-за атаки России стала серьезным ударом для ВСУ
4 июля 202406:17
Вооруженные силы Украины лишились пусковой установки реактивной системы залпового огня M270 MLRS, сообщает The National Interest.
По данным журнала, это произошло в результате ракетного удара со стороны российских войск. MLRS крайне важна для украинской артиллерии из-за своей дальности и мобильности. Ее уничтожение является заметным поражением для Киева.
Ранее российская армия ликвидировала боевую машину реактивной системы залпового огня M270 MLRS производства США и две американские артсистемы М777, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru