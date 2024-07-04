СМИ: Потеря РСЗО MLRS из-за атаки России стала серьезным ударом для ВСУ

Вооруженные силы Украины лишились пусковой установки реактивной системы залпового огня M270 MLRS, сообщает The National Interest.

Пентагон назвал приоритетом в поставках Киеву ракеты GMLRS

По данным журнала, это произошло в результате ракетного удара со стороны российских войск. MLRS крайне важна для украинской артиллерии из-за своей дальности и мобильности. Ее уничтожение является заметным поражением для Киева.

Ранее российская армия ликвидировала боевую машину реактивной системы залпового огня M270 MLRS производства США и две американские артсистемы М777, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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