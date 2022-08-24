Пентагон назвал приоритетом в поставках Киеву ракеты GMLRS

Управляемые ракеты GMLRS являются приоритетом в поставках Киеву. Об этом заявили в Пентагоне, передает ТАСС.

Глава Пентагона заразился коронавирусом

В США считают, что ракеты позволят сдержать продвижение войск РФ по территории Украины.

Ранее в среду в Пентагоне сообщили, что США в общей сумме выделили Украине военной помощи на 13,5 млрд долларов.

Военная операция РФ на территории Украины продолжается уже больше шести месяцев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:УкраинаПентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры