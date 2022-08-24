Пентагон назвал приоритетом в поставках Киеву ракеты GMLRS
24 августа 202222:57
Управляемые ракеты GMLRS являются приоритетом в поставках Киеву. Об этом заявили в Пентагоне, передает ТАСС.
В США считают, что ракеты позволят сдержать продвижение войск РФ по территории Украины.
Ранее в среду в Пентагоне сообщили, что США в общей сумме выделили Украине военной помощи на 13,5 млрд долларов.
Военная операция РФ на территории Украины продолжается уже больше шести месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+40 231 / сут.
Умерли
384 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+32 876 / сут.
- СМИ: США проигнорировали прогнозы об опасности расширения НАТО
- В Турции в ДТП с автобусом пострадали 25 человек
- СМИ: на Кипре выявлен новый штамм ВИЧ
- Пентагон назвал приоритетом в поставках Киеву ракеты GMLRS
- Ройзману изберут меру пресечения 25 августа в Екатеринбурге
- Жена актера Сильвестра Сталлоне подала на развод
- Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае
- В США признали, что не смогут заменить поставки обогащенного урана из России
- Зеленский и Байден проведут переговоры 25 августа
- Небензя: Россия рассчитывает на дипломатическое завершение конфликта на Украине
24 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru