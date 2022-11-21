Глава Пентагона: США предоставили Украине более $20 млрд помощи

США уже предоставили Украине военной помощи на сумму более $20 млрд и продолжат оказывать поддержку Киеву. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

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«По состоянию на настоящий момент мы предоставили Украине более $20 млрд помощи. Вы слышали, что мы заявляем: "Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется"», — цитирует главу Пентагона ТАСС.

Ранее Остин и министр обороны Канады договорились об оказании поддержки Киеву «в укреплении безопасности и суверенитета Украины на долгосрочную перспективу», напоминает РИА ФАН.

Между тем в Госдепартаменте США сообщили, что с начала российской спецоперации Украине было поставлено 236 артиллерийских систем, 38 реактивных систем залпового огня HIMARS, 108,5 тысяч переносных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 46 радаров и 26 патрульных катеров, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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