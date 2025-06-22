СМИ: Положение ВСУ под Сумами значительно ухудшилось

Положение Вооруженных сил Украины в Сумской области значительно ухудшается на фоне стремительного продвижения армии России, сообщает New York Times.

Рогов заявил, что в Сумах ждут прихода России

По данным издания, в результате российского наступления на севере Украины российская армия оказалась в 19,3 километрах от центра города. Отмечается, что РФ за последнее время успешно продвигается и уже вступила на территорию нескольких украинских регионов.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил о необходимости создания буферной зоны в Сумской области для обеспечения безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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