СМИ: Положение ВСУ под Сумами значительно ухудшилось

По данным издания, в результате российского наступления на севере Украины российская армия оказалась в 19,3 километрах от центра города. Отмечается, что РФ за последнее время успешно продвигается и уже вступила на территорию нескольких украинских регионов.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил о необходимости создания буферной зоны в Сумской области для обеспечения безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

