Политолог назвал главных претендентов на место Зеленского

По его словам, Усик удобен в качестве политического лидера и «идеально вписывается в политтехнологии». А Залужный, скорее всего, не сможет самостоятельно бросить вызов президенту Украины Владимиру Зеленскому, но может выступить против него в связке с другими политическими силами.

Эксперт отметил, что за высший пост в стране также могут побороться неожиданные фигуры, такие как, украинский скелетонист Владислав Гераскевич, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) и актёр Сергей Притула.

«Неизвестно, когда будет избирательная кампания, и будет ли вообще... Неважно, когда начнётся, всем важно быть к ней готовыми», – заключил Вакаров.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что проведение президентских или парламентских выборов на Украине в ближайшее время маловероятно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

