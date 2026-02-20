Политолог назвал главных претендентов на место Зеленского
Реальные шансы претендовать на пост президента Украины имеют экс-главком ВСУ Валерий Залужный, а также боксёр Александр Усик. Об этом сайту aif.ru заявил политолог Василий Вакаров.
По его словам, Усик удобен в качестве политического лидера и «идеально вписывается в политтехнологии». А Залужный, скорее всего, не сможет самостоятельно бросить вызов президенту Украины Владимиру Зеленскому, но может выступить против него в связке с другими политическими силами.
Эксперт отметил, что за высший пост в стране также могут побороться неожиданные фигуры, такие как, украинский скелетонист Владислав Гераскевич, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) и актёр Сергей Притула.
«Неизвестно, когда будет избирательная кампания, и будет ли вообще... Неважно, когда начнётся, всем важно быть к ней готовыми», – заключил Вакаров.
Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что проведение президентских или парламентских выборов на Украине в ближайшее время маловероятно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
