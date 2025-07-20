Усик нокаутировал Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира

Боксер Александр Усик из Украины одержал победу над Даниэлем Дюбуа из Великобритании в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Победный реванш: Боксер Усик защитил три титула чемпиона мира

Это произошло в пятом раунде на стадионе Уэмбли в Лондоне. Украинец попал в голову левым хуком.

Усик — единственный боксер-тяжеловес, который дважды стал абсолютным чемпионом мира. В его карьере 24 победы и ни одного поражения.

Ранее российский боксер Дмитрий Бивол отказался драться с Усиком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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