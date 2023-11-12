СМИ: подрыв «Северных потоков» координировал экс-командир ВСУ
Экс-командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины полковник Роман Червинский координировал подрыв российских газопроводов «Северные потоки», сообщает The Washington Post.
Он управлял логистикой и поддерживал команду, которая арендовала парусник под вымышленными именами и использовала глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств. Она состояла из шести человек.
Как отмечает издание, бывший командир получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников, которые докладывали обо всем главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США уговаривало Киев не атаковать газопроводы «Северный поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru