СМИ: Для подрыва трубопроводов «Северный поток» использовали октоген
Для подрыва газопроводов «Северный поток» был использован октоген. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре.
Издание отмечает, что остатки этого взрывчатого вещества были обнаружены на большой площади яхты «Андромеда».
Также уточняется, что октоген легче других взрывчатых веществ, поэтому для его транспортировки могло использоваться небольшое судно.
«Октоген намного легче тротила, его можно было перевозить на относительно небольшой лодке... Версии, что злоумышленники доставили взрывчатое вещество на более крупном судне или же на небольшой подводной лодке... уже не актуальны», - заключили в Spiegel.
Ранее проведённое в Польше расследование не подтвердило выводы Германии об участии в диверсии на газопроводах «Северный поток» экипажа яхты «Андромеда», сообщает RT.
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