WSJ: США просили Украину не взрывать «Северные потоки»
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США уговаривало Киев не атаковать газопроводы «Северный поток», пишет американская газета The Wall Street Journal.
По данным источников издания, ЦРУ летом 2022 года получило информацию о подготовке диверсии на газопроводах. Вашингтон пытался отговорить Киев от атаки на «Северные потоки», заявили знакомые с вопросом чиновники США.
Нидерландская телерадиовещательная корпорация ранее утверждала, что Амстердам информировал ЦРУ о планах Киева в отношении российских газопроводов.
Как сообщает «Радиоточка НСН», «Газпром» 12 июня возобновил транспортировку газа по трубопроводу «Турецкий поток». Прокачку голубого топлива приостановили из-за ремонта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru