WSJ: США просили Украину не взрывать «Северные потоки»

По данным источников издания, ЦРУ летом 2022 года получило информацию о подготовке диверсии на газопроводах. Вашингтон пытался отговорить Киев от атаки на «Северные потоки», заявили знакомые с вопросом чиновники США.

Нидерландская телерадиовещательная корпорация ранее утверждала, что Амстердам информировал ЦРУ о планах Киева в отношении российских газопроводов.

Как сообщает «Радиоточка НСН», «Газпром» 12 июня возобновил транспортировку газа по трубопроводу «Турецкий поток». Прокачку голубого топлива приостановили из-за ремонта.

