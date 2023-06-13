WSJ: США просили Украину не взрывать «Северные потоки»

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США уговаривало Киев не атаковать газопроводы «Северный поток», пишет американская газета The Wall Street Journal.

Польша отреагировала на обвинения в причастности к атакам на «Северные потоки»

По данным источников издания, ЦРУ летом 2022 года получило информацию о подготовке диверсии на газопроводах. Вашингтон пытался отговорить Киев от атаки на «Северные потоки», заявили знакомые с вопросом чиновники США.

Нидерландская телерадиовещательная корпорация ранее утверждала, что Амстердам информировал ЦРУ о планах Киева в отношении российских газопроводов.

Как сообщает «Радиоточка НСН», «Газпром» 12 июня возобновил транспортировку газа по трубопроводу «Турецкий поток». Прокачку голубого топлива приостановили из-за ремонта.

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ФОТО: РИА Новости
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