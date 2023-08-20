СМИ: под Киевом погибли пилившие ракету болгаркой эксперты МВД

В Киевской области погибли четыре сотрудника МВД, пилившие боевую часть ракеты Р-27 болгаркой, пишет украинское издание «Страна».

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После манипуляций с болгаркой эксперты нанесли по боевой части ракеты удары молотком. Произошла детонация.

«В результате вчерашней детонации боеприпасов на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве погибли четыре эксперта», - сообщило издание.

После тушения пожара работы по ликвидации последствий приостановлены из-за нагревания других боеприпасов.

Советник командования воздушных сил армии Украины Юрий Игнат ранее признал, что украинская ПВО не может противодействовать ракетам Х-22 российского производства, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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