СМИ: под Киевом погибли пилившие ракету болгаркой эксперты МВД

После манипуляций с болгаркой эксперты нанесли по боевой части ракеты удары молотком. Произошла детонация.

«В результате вчерашней детонации боеприпасов на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве погибли четыре эксперта», - сообщило издание.

После тушения пожара работы по ликвидации последствий приостановлены из-за нагревания других боеприпасов.

Советник командования воздушных сил армии Украины Юрий Игнат ранее признал, что украинская ПВО не может противодействовать ракетам Х-22 российского производства, передает «Радиоточка НСН».

