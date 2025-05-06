США не получали новых инициатив по Украине и ждут конкретных предложений

Отвечая на вопрос журналистов во время брифинга, Брюс отметила, что в случае появления конкретных предложений по урегулированию конфликта, Вашингтон незамедлительно отреагирует.

Представитель Госдепа подчеркнула, что США по-прежнему открыты к диалогу и ожидают поступления конструктивных инициатив с обеих сторон, передает «Радиоточка НСН».

