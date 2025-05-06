США не получали новых инициатив по Украине и ждут конкретных предложений

Соединенные Штаты на данный момент не получали новых инициатив по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, переговорный процесс остается нестабильным, но дипломатические обсуждения продолжаются.

Келлог: Украина предложила заморозить конфликт и создать буферную зону

Отвечая на вопрос журналистов во время брифинга, Брюс отметила, что в случае появления конкретных предложений по урегулированию конфликта, Вашингтон незамедлительно отреагирует.

Представитель Госдепа подчеркнула, что США по-прежнему открыты к диалогу и ожидают поступления конструктивных инициатив с обеих сторон, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры