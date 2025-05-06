Келлог: Украина предложила заморозить конфликт и создать буферную зону
Украина рассматривает возможность прекращения огня по текущей линии фронта и создания 30-километровой демилитаризованной зоны. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
По его словам, Киев предлагает отвести вооруженные силы на 15 километров с каждой стороны линии соприкосновения.
Украина рассчитывает, что Соединенные Штаты смогут убедить Россию согласиться на аналогичные условия.
Как отметил Келлог, предполагаемая зона должна находиться под международным наблюдением, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru