Келлог: Украина предложила заморозить конфликт и создать буферную зону

Украина рассматривает возможность прекращения огня по текущей линии фронта и создания 30-километровой демилитаризованной зоны. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

По его словам, Киев предлагает отвести вооруженные силы на 15 километров с каждой стороны линии соприкосновения.

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Украина рассчитывает, что Соединенные Штаты смогут убедить Россию согласиться на аналогичные условия.

Как отметил Келлог, предполагаемая зона должна находиться под международным наблюдением, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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