Орбан: Евросоюз начал прокси-войну на Украине против РФ и проиграл ее

По его словам, «сегодня, впервые со времен Второй мировой войны, сложилась ситуация, когда европейские страны проигрывают войну». Как указал премьер, речь идет о прокси-войне, которая «заключается в том, что я не иду туда, но я оказываю влияние на воюющие стороны, и воюющие стороны там воюют вместо меня».

Отмечается, что война, которую ведет ЕС, «таит в себе огромные опасности, не говоря о том, что одна из сторон войны является ядерной державой».

Ранее Орбан сообщил, что вынужден был вступить в открытый конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за угрозы, связанной с опросом венгров о вступлении Украины в Европейский Союз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

