Орбан: Евросоюз начал прокси-войну на Украине против РФ и проиграл ее
Европейский союз начал прокси-войну на Украине против Москвы и проиграл ее, сообщил во время выступления глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, «сегодня, впервые со времен Второй мировой войны, сложилась ситуация, когда европейские страны проигрывают войну». Как указал премьер, речь идет о прокси-войне, которая «заключается в том, что я не иду туда, но я оказываю влияние на воюющие стороны, и воюющие стороны там воюют вместо меня».
Отмечается, что война, которую ведет ЕС, «таит в себе огромные опасности, не говоря о том, что одна из сторон войны является ядерной державой».
Ранее Орбан сообщил, что вынужден был вступить в открытый конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за угрозы, связанной с опросом венгров о вступлении Украины в Европейский Союз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru