Более 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы
7 мая 202500:01
Минимум 31 рейс задерживается на вылет в аэропортах Москвы из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash.
18 бортов ждут разрешения на взлёт в «Шереметьево». 25 лайнеров кружат в небе в ожидании посадки. Ещё 24 отправили на запасные аэродромы.
В аэропорту «Внуково» задерживаются 13 рейсов. Ещё пять отменили.
Вечером 6 мая над шестью регионами РФ уничтожены и перехвачены 57 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru