Более 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Минимум 31 рейс задерживается на вылет в аэропортах Москвы из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

Минобороны: Над тремя регионами уничтожили 13 беспилотников ВСУ

18 бортов ждут разрешения на взлёт в «Шереметьево». 25 лайнеров кружат в небе в ожидании посадки. Ещё 24 отправили на запасные аэродромы.

В аэропорту «Внуково» задерживаются 13 рейсов. Ещё пять отменили.

Вечером 6 мая над шестью регионами РФ уничтожены и перехвачены 57 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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