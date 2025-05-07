Более 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы

18 бортов ждут разрешения на взлёт в «Шереметьево». 25 лайнеров кружат в небе в ожидании посадки. Ещё 24 отправили на запасные аэродромы.

В аэропорту «Внуково» задерживаются 13 рейсов. Ещё пять отменили.

Вечером 6 мая над шестью регионами РФ уничтожены и перехвачены 57 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

