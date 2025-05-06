Индия нанесла удары по целям в Пакистане в рамках операции «Синдур»

Вооруженные силы Индии провели операцию под кодовым названием «Синдур», в ходе которой были нанесены удары по объектам, связанным с террористической инфраструктурой в Пакистане. По данным пакистанской стороны, атаки произошли в районах Музаффарабада, Котли и Бахавалпура.

По данным минобороны Индии, удары были направлены на объекты, используемые для планирования и координации атак против Индии. Военные подчеркнули, что операция была ограниченной и не направлена на эскалацию конфликта. Пакистанские военные объекты не подвергались ударам.

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Операция стала ответом на теракт 22 апреля в индийском Пахалгаме, где погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за нападение на группировки, связанные с Пакистаном.

В ответ на это Нью-Дели приостановил действие Договора об Индусских водах и начал масштабные учения гражданской обороны по всей стране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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