Индия нанесла удары по целям в Пакистане в рамках операции «Синдур»

Вооруженные силы Индии провели операцию под кодовым названием «Синдур», в ходе которой были нанесены удары по объектам, связанным с террористической инфраструктурой в Пакистане. По данным пакистанской стороны, атаки произошли в районах Музаффарабада, Котли и Бахавалпура.

По данным минобороны Индии, удары были направлены на объекты, используемые для планирования и координации атак против Индии. Военные подчеркнули, что операция была ограниченной и не направлена на эскалацию конфликта. Пакистанские военные объекты не подвергались ударам.