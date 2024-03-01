Боец с позывным Рассвет рассказал об ударе по второму танку Abrams
Уничтоживший первый в зоне спецоперации американский танк Abrams боец с позывным Рассвет рассказал, что он атаковал вторую подобную машину. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду.
Вывести из строя американский танк не удалось, потому что не было «объективного контроля с разведывательного дрона», отметил боец.
«Это было просто выполнение задачи, мы просто работали. [...] Предполагали, что появится натовская техника. Экипаж ушел, к сожалению, одного вытащили 300, либо тяжелее, точнее сказать не могу», - уточнил Рассвет.
28 февраля российские бойцы подбили первый Abrams в зоне спецоперации. Он был уничтожен ульяновским FPV-дроном «Пиранья». Этот беспилотник устойчив перед воздействием средств радиоэлектронной борьбы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru