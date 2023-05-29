На Украине сообщили о сильных взрывах в Киеве

Сильные взрывы прогремели в Киеве, сообщают украинские СМИ.

Зеленский: Киев массово атаковали дроны

По данным Telegram-канала «Политика страны», в городе была слышна «целая череда» хлопков. Отмечается, что над украинской столицей работают средства противовоздушной обороны.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, взрывы прогремели в центральных районах города. Известно, что в Оболонском районе на проезжую часть упали обломки снаряда, на месте находятся спасательно-пожарные службы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев массово атаковали дроны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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