На Украине сообщили о сильных взрывах в Киеве
Сильные взрывы прогремели в Киеве, сообщают украинские СМИ.
По данным Telegram-канала «Политика страны», в городе была слышна «целая череда» хлопков. Отмечается, что над украинской столицей работают средства противовоздушной обороны.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, взрывы прогремели в центральных районах города. Известно, что в Оболонском районе на проезжую часть упали обломки снаряда, на месте находятся спасательно-пожарные службы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев массово атаковали дроны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru