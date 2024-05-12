СМИ: Первые F-16 могут появиться на Украине через пару недель

По словам источника газеты, первые истребители должны быть поставлены к июню или июлю. При этом неизвестно, какие именно страны предоставят Киеву F-16 в эти сроки.

Ранее стало известно, что Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носители ЯО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

