СМИ: Первые F-16 могут появиться на Украине через пару недель

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине через несколько недель, сообщает издание Standard.

Пентагон: Запад поставит Украине все вооружения к истребителям F-16

По словам источника газеты, первые истребители должны быть поставлены к июню или июлю. При этом неизвестно, какие именно страны предоставят Киеву F-16 в эти сроки.

Ранее стало известно, что Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носители ЯО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
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