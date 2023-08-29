СМИ: Переговоры о гарантиях безопасности для Киева не завершатся ранее 2024 года

Западные страны согласуют гарантии безопасности для Украины не раньше 2024 года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Уточняется, что на сегодняшний день еще не сложилось единого мнения о том, насколько подробными должны быть обязательства. По данным газеты, переговоры с Украиной по гарантиям безопасности сегодня ведут США и Великобритания, скоро должна присоединиться Франция.