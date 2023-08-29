СМИ: Переговоры о гарантиях безопасности для Киева не завершатся ранее 2024 года

Западные страны согласуют гарантии безопасности для Украины не раньше 2024 года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Уточняется, что на сегодняшний день еще не сложилось единого мнения о том, насколько подробными должны быть обязательства. По данным газеты, переговоры с Украиной по гарантиям безопасности сегодня ведут США и Великобритания, скоро должна присоединиться Франция.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает новые пакеты военной помощи от стран Запада в сентябре. Зеленский пообещал «мощный» сентябрь для Украины. По его словам, западные союзники поставят Украине артиллерию, бронетехнику, средства для разминирования и комплексы противовоздушной обороны. Также глава государства объявил о намерении провести новые переговоры по гарантиям безопасности для Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATO
ТЕГИ:СШАВладимир ЗеленскийУкраина

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